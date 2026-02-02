Cientos de personas se manifestaron este domingo frente a la antigua sede de la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para repudiar el endurecimiento de restricciones de Washington contra Cuba y urgir al Gobierno mexicano a mantener su respaldo a la isla, especialmente en envíos de petróleo.

Con banderas, pancartas y consignas, los asistentes —convocados por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y otros grupos— denunciaron la «asfixia» impuesta por Donald Trump, que incluye multas a terceros países y un bloqueo naval al crudo venezolano. Aline Pérez, militante del movimiento, resaltó impactos en hospitales, transporte y energía, afirmando que las sanciones perjudican al pueblo cubano más que a sus autoridades.

Isabel Pedro calificó de «tibia» la postura mexicana, pese a entender tensiones diplomáticas, y Angélica Cerón invocó gratitud por brigadas médicas cubanas en México, llamando a un «frente común» latinoamericano por razones humanitarias. Manlio Quiroz exigió mayor firmeza ante abusos regionales de EE. UU.

La protesta surge tras advertencias de Trump de aranceles a países que envíen crudo a Cuba y su pedido directo a la presidenta Claudia Sheinbaum para detenerlos, a quien México se ha convertido en principal proveedor energético. Sheinbaum rechazó dialogar directamente, anunció ayuda humanitaria con alimentos en una semana y busca resolver diplomáticamente los envíos petroleros.