La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este domingo durante una gira por Sonora que su Gobierno enviará ayuda humanitaria a Cuba «esta semana», con alimentos y productos básicos coordinados por la Secretaría de Marina, mientras explora «todas las vías diplomáticas» para reanudar el suministro de petróleo a la isla.

«Estamos planeando una ayuda humanitaria (…) en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias», explicó la mandataria, enfatizando el apoyo indispensable al pueblo cubano ante restricciones impulsadas por Estados Unidos.

Sheinbaum desmintió haber tratado el tema directamente con Donald Trump —quien afirmó haberle pedido frenar los envíos y recibir aquiescencia—, aclarando que el canciller Juan Ramón de la Fuente dialogó con el secretario de Estado, Marco Rubio. «No hablamos nunca con el presidente Trump del tema del petróleo con Cuba», precisó.

El ministro de Exteriores defendió ante diputados que México no detendrá asistencias humanitarias «donde sea requerida», amparado en principios constitucionales y derecho internacional, priorizando el diálogo efectivo. México asumió como principal proveedor de crudo cubano tras el declive venezolano, con exportaciones superiores a 1.106 millones de dólares en sus primeros 13 meses de Gobierno.