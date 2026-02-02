La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este domingo que no teme por su vida si regresa a Venezuela, atribuible a la «presión» de Estados Unidos sobre el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. «No creo que se atrevan a matarme debido a la presencia, la presión y las acciones de Estados Unidos», declaró en entrevista con CBS desde su exilio en Washington.

Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, reconoció que las cosas cambian rápido tras la caída de Nicolás Maduro: «Si me hubieran capturado antes, probablemente me habrían desaparecido». Aseguró que el chavismo teme atentar contra ella por su conexión con Donald Trump, aunque duda de su movilidad interna libre.

El sábado, Trump elogió a Rodríguez por su «buen trabajo» y sugirió unir a chavismo y oposición, llamando a Machado «muy buena persona». Ese mismo día, la embajadora Laura Dogu llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática estadounidense, cerrada siete años por ruptura de relaciones.

La visita coincide con el anuncio de Rodríguez de amnistía general para presos políticos y cierre del Helicoide, centro de torturas. Machado expresó su deseo de volver pronto para impulsar la transición democrática.