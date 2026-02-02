La ONG Foro Penal confirmó este domingo la excarcelación de 344 presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero, días después del ataque estadounidense que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro. La cifra, publicada en X, refleja avances en la transición, aunque sin liberación plena por medidas sustitutivas.

Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) aclaran que los liberados enfrentan restricciones: prohibición de salir del país, declarar a medios y obligación de presentarse ante tribunales periódicamente. Coordinadora Martha Tineo detalló a EFE estas limitaciones a su libertad.

Entre los excarcelados destaca Javier Tarazona, director de Fundaredes, detenido en julio de 2021 tras denunciar acoso del Sebin y FANB en Falcón por exponer conflictos fronterizos con disidencias FARC. También Pedro Fernández, médico arrestado en octubre en Mérida por «hombres encapuchados» sin orden judicial, un día después de canonizaciones locales.

El viernes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez propuso una ley de amnistía para presos políticos desde 1999, cubriendo todo el chavismo. Las autoridades anunciaron el 8 de enero la liberación de un «número importante» sin detalles, en un contexto de depuración institucional post-Maduro.