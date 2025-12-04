En el sector El Rabón de Punta de Barquis, parroquia y municipio Uracoa, estado Monagas, funcionarios de la Delegación Municipal Temblador, aprehendieron a José Javier Hernández López (18), apodado El Chichi, responsable del homicidio de Jorge Luis Martínez (42), ocurrido en horas de la noche del pasado 23 de noviembre en el sector San Francisco.

Gracias a minuciosas labores de investigación de campo y experticias técnico científicas, se conoció que la víctima sostuvo una fuerte discusión con el detenido, originándose una riña donde el victimario sacó un arma blanca tipo cuchillo y le propinó una herida que le causó la muerte de manera inmediata a Jorge Martínez.

Las pesquisas determinaron que el móvil del hecho se suscitó por el alto consumo de bebidas alcohólicas.

Al detenido se le colectó como evidencia el arma blanca utilizada para cometer el homicidio.

El caso queda a la orden de la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Monagas.