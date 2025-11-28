Efectivos del Grupo de Acciones Especiales (Gaes) N.º 42 de Aragua, adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), lograron la detención de Gabriel Alexander García Peñaloza, de 43 años, poniendo fin a casi dos décadas de evasión judicial.

García Peñaloza es señalado por las autoridades como presunto autor material en el caso del secuestro y cuádruple homicidio de los hermanos Faddoul y su chófer, uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de Venezuela.

De acuerdo con reportes de medios aragueños y la información suministrada por los cuerpos de seguridad, el detenido, conocido bajo el alias de “Chande Bemba”, es vinculado directamente con el secuestro de Jason (17), Kevin (13), y John Bryan Faddoul (12), junto a su conductor Miguel Rivas, el 23 de febrero de 2006.

El crimen y la falsa alcabala

El trágico suceso ocurrió cuando las víctimas, todos menores de edad, se dirigían al colegio Nuestra Señora del Valle en el sector Vista Alegre de Caracas.

Los delincuentes, vestidos con uniformes de la extinta Policía Metropolitana, simularon una falsa alcabala para interceptar el vehículo, iniciando un calvario que se extendería por 41 días.

Los captores exigieron inicialmente una suma de $4,5 millones de dólares (equivalente a 10 mil millones de bolívares para la época). A pesar de los esfuerzos de la familia por negociar y reunir el monto, los secuestradores abortaron el intercambio tras detectar presencia policial.

El desenlace fue fatal. El 4 de abril de 2006, los cuerpos de las cuatro víctimas fueron localizados en el sector El Lechozal, San Antonio de Yare, Valles del Tuy. Los análisis forenses confirmaron que todos presentaban signos de tortura y múltiples impactos de escopeta en la cabeza.

Historial y órdenes de captura

Según datos del Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL), García Peñaloza mantenía tres órdenes de captura vigentes al momento de su aprehensión.

La más grave es la relacionada con el caso Faddoul. Sin embargo, también era activamente solicitado por el delito de robo de vehículo en las delegaciones de El Tigre y Caricuao, con órdenes de arresto que datan de marzo y abril de 2002.

La captura de “Chande Bemba” representa un avance significativo en el esclarecimiento definitivo de un caso que marcó un antes y un después en la percepción de la violencia en el país.