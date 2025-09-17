Pedro Bolívar Aponte, conocido en el mundo del crimen como «El Pedrito», uno de los individuos más buscados en Venezuela, fue capturado en el barrio San Miguel de la ciudad de Cúcuta, Colombia.

El sujeto de nacionalidad venezolana, «El Pedrito» contaba con un historial judicial que incluye cinco anotaciones por homicidio, lo que lo convertía en un delincuente altamente peligroso y perseguido especialmente en el estado Barinas.

El prófugo se había evadido recientemente de un centro penitenciario venezolano, lo que incrementó la alerta de las autoridades nacionales e internacionales sobre su paradero. Su captura en territorio colombiano representa un logro importante en la lucha contra la criminalidad transnacional.

Después de ser detenido por la Policía colombiana, Pedro Bolívar Aponte fue puesto a disposición de Migración Colombia, entidad encargada de evaluar su situación jurídica y migratoria y decidir los pasos a seguir para su posible extradición o cualquier otro procedimiento legal.

Las imágenes y testimonios difundidos en redes sociales destacan no solo su captura sino también el sorprendente cambio físico que ha experimentado desde que huyó de Venezuela y se refugió en Colombia. Las autoridades continúan las investigaciones sobre sus movimientos y posibles vínculos criminales en territorio colombiano.

Este caso refleja el trabajo conjunto entre cuerpos policiales y migratorios para dar con la ubicación y captura de criminales buscados en la región, fortaleciendo así los mecanismos de justicia.