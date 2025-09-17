Luis Gabriel López, un joven residente de Los Morros de Puerto Santo en el estado Sucre, se encuentra en estado crítico en el hospital de Carúpano después de ser atacado brutalmente a golpes por sus tías y su abuela.

Según testimonios recogidos en la comunidad, la agresión fue despiadada, utilizando tubos, golpes con los pies y las manos, lo que casi le cuesta la vida.

La familia, conformada por las mujeres agresoras, permanece sin ser detenida, lo que ha generado una ola de indignación entre los vecinos que exigen justicia inmediata. Los habitantes del sector aseguran que Luis Gabriel es un joven sano, activo en la parroquia local, conocido por su participación constante en actividades religiosas, hecho que supuestamente habría motivado el ataque.

Hasta el momento no se tienen detalles oficiales sobre las causas que originaron esta violencia, pero la comunidad insiste en que el único «pecado» del joven es su relación cercana con el padre de la iglesia y su dedicación a la vida católica. Las autoridades locales aún no han emitido declaraciones ni medidas concretas respecto al caso.

Luis Gabriel continúa recibiendo atención médica especializada en la ciudad de Carúpano, mientras sus familiares y allegados esperan noticias sobre su evolución. La comunidad mantiene la exigencia de que se investigue a fondo este caso y se sancione a quienes cometieron este acto atroz.