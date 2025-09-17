Este 16 de septiembre de 2025, inició el pago del «Ingreso Contra la Guerra Económica», correspondiente al mes en curso, a través de la Plataforma Patria.

El Canal Patria Digital indicó que el monto otorgado es de Bs. 17.472 US$ 108,90 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los beneficiarios de este bono son los jubilados de la administración pública, según puntualizó el mensaje oficial.

«Monedero Patria: Crédito por Bs. 17.472 por concepto de Ingreso Contra la Guerra Económica (septiembre de 2025)», precisó el mensaje que reciben los beneficiarios.

Este bono tuvo un incremento de 16,48% en bolívares, en comparación con el monto recibido en el mes de agosto de 2025, el cual fue de Bs. 15.008.

Por su parte, la cifra en divisas tuvo una disminución de 0,73% en dólares con respecto al monto del mes anterior, el cual fue de US$ 109,63.