Habitantes del sector Gran Sabana, comunidad mejor conocida como “las casitas del Core 8”, Puerto Ordaz, denuncian que delincuentes ingresan en horas nocturnas para perpetrar hurtos, poco antes quitando cables de alta tensión que van desde los postes hasta las viviendas.

Además, se llevan bombonas de gas, bombillas y otros objetos de valor encontrados en los fondos de las casas. Los ladrones suelen escalar los paredones para facilitar su acceso y así actuar con mayor impunidad.

Las víctimas de estos actos delictivos aseguran sentirse desamparadas y vulnerables debido a que, pese a múltiples denuncias a los cuerpos policiales locales, no se realizan recorridos nocturnos ni diurnos que garanticen la seguridad en la zona. La ausencia de patrullajes ha sido un factor que ha motivado la persistencia de estos robos.

Fallas eléctricas y agua

A esta problemática de inseguridad se suma la falla constante de los servicios públicos en el sector.

Los vecinos reportan frecuentes bajones de electricidad que han provocado daños en electrodomésticos. Asimismo, la escasez y mala calidad del agua ha afectado el abastecimiento domiciliario; el suministro llega con dificultad, en ocasiones sucio y con lodo, generando malestar comunitario.

Frente a esta situación, los residentes hacen un llamado a Corpoelec y Hidrobolívar para que atiendan y solucionen los problemas en los servicios eléctricos e hidráulicos. Al mismo tiempo, exigen a los cuerpos policiales implementar rondas de vigilancia frecuentes para recuperar la seguridad en Gran Sabana.

Finalmente, la comunidad alerta a sus integrantes a mantenerse atentos ante la presencia de personas extrañas o ruidos inusuales durante la noche, e insta a denunciar oportunamente cualquier actividad sospechosa para prevenir nuevos robos y proteger el patrimonio del sector.