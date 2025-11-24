El Carabobo FC se alzó con el título del Torneo Clausura 2025 de la Liga FUTVE al superar a la Academia Puerto Cabello con un marcador de 1-0. El emocionante encuentro se disputó en el Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

El gol de la victoria para el equipo granate llegó en el minuto 59 desde los botines del guayanés José Riasco, desatando la euforia en el feudo carabobeño.

Con esta importante victoria, los dirigidos por Daniel Farías obtienen el derecho de disputar la Final Absoluta del fútbol nacional contra el Universidad Central de Venezuela (UCV).

Esta final del Torneo Clausura se registró como la primera final 100% carabobeña en la historia de la liga nacional, un hito para el estado.