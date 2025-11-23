Bajo el lema “La cultura como agente constructivo y transformador”, la Secretaría Cultural y el Fondo Bolívar impulsan una estrategia de economía cultural en el Museo Manuel Piar, ubicado en el municipio Angostura del Orinoco.

En estas instalaciones se promueven proyectos socioproductivos que fortalecen las tradiciones locales y abren nuevas oportunidades de sustento para los trabajadores de la Gobernación, quienes asumen un rol activo como emprendedores.

El proyecto brinda a los trabajadores la posibilidad de desarrollar iniciativas. Esta propuesta les permite canalizar su creatividad en actividades complementarias, organizándose para visibilizar sus oficios y generar ingresos adicionales.

Proceso organizativo

Como parte del proceso organizativo, se llevaron a cabo reuniones informativas, a fin de presentar la visión y misión del proyecto, así como de estimular las fortalezas individuales de los participantes.

Se busca que los trabajadores pongan en práctica sus saberes culturales y oficios tradicionales, generando un saldo organizativo que motive la apropiación de estos espacios de alto valor simbólico e histórico.