Oswaldo Arcia no tuvo contemplaciones con el serpentinero novato de las Águilas del Zulia Luis Ávila, que hizo en su debut en la LVBP, y le conectó un Grand Slam soberbio.

El batazo, que cayó casi a mitad de las gradas del jardín derecho, terminó de abrir el marcador a favor de los Leones del Caracas, que finalmente se impusieron por 16-3 en el Estadio Monumental Simón Bolívar para poner fin a una cadena de dos derrotas.

Ese fue el único indiscutible de Arcia en el encuentro, pero terminó con cuatro remolcadas y dos anotadas, además de dos boletos. Yonathan Daza (5-3, jonrón, 2 anotadas) y Wilfredo Tovar (4-2, un doble, una anotada) impulsaron cuatro anotaciones cada uno.

Yonathan Daza sigue en medio de su tórrido inicio de temporada, tras sacudir su cuarto jonrón y elevar a .943 su OPS

Primera victoria de Leal

La ofensiva de los melenudos comenzó a producir desde temprano y le dio un espaldarazo a su abridor Erick Leal volteando el marcador apenas en el final del primer inning.

La de hoy no fue la mejor apertura del derecho de 30 años de edad, que permitió tres anotaciones, pero el respaldo de su equipo le ayudó a seguir en la ruta a su primera victoria de la campaña. Lanzó 6.0 innings en los que enfrentó a 23 rivales, recibió siete hits y ponchó a dos sin otorgar boletos.

Lo mejor para el Caracas fue que sólo usaron a tres relevistas: Ricardo Rodríguez, Lisandro Santos y Moisés Gómez, y ninguno se metió en problemas. Entre los tres sólo recibieron un imparable y no otorgaron bases por bolas. La derrota fue para el abridor de las Águilas, Matt Solter (0-1).

La escuadra zuliana se quedará en Caracas, pero cambiará de estadio para enfrentar este miércoles en el Universitario a los Tiburones de La Guaira y el mánager Lipso Nava ha anunciado al derecho Dovydas Neverauskas como su abridor.

Por su parte, los Leones seguirán jugando como locales y recibirán la visita de los Tigres de Aragua en busca de la revancha. Mikell Manzano estará sobre el montículo.

Magallanes volvió a perder

Breyvic Valera empató su marca personal de hits en un juego y volvió a impulsar la victoria de los Bravos de Margarita, esta vez el martes, con pizarra de 10-3 sobre los Navegantes del Magallanes, en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

El infielder se fue de 5-4 con un doble, un boleto, dos carreras impulsadas y dos anotadas, para igualar su tope individual de imparables en un encuentro en el circuito, alcanzado otras tres veces, dos de ellas ante el Buque.

El segundo de los incogibles en la noche del oriundo de Montalbán, bateador ambidiestro, fue un biangular hacia el jardín central contra el zurdo Ricardo Sánchez, que igualó el marcador 1-1.

Ya en el sexto capítulo, el carabobeño disparó un sencillo frente al también siniestro Álex Claudio, para empujar otra rayita y aumentar la diferencia, momentáneamente, 4-2.

Los neoespartanos conectaron 16 hits en la velada, y la mitad de ellos fueron extrabases. Un jonrón de Wilson García y siete dobles repartidos entre cuatro bateadores: Carlos Pérez (1), Breyvic Valera (1), Juan Santana (2) y Ramón Flores (3), quien fijó también marca personal de tubeyes.

Los Bravos (9-7) y el Magallanes (5-10) volverán a enfrentarse el miércoles en Valencia. Félix Doubront hará su debut en la campaña por los insulares y Bryan Mata abrirá por los bucaneros, en el duelo de iniciadores.

Juegos para hoy 5 de noviembre

Águilas vs Tiburones 06:30 PM Estadio Universitario

Bravos vs Navegantes 07:00 PM Estadio José Bernardo Pérez

Cardenales vs Caribes 07:00 PM Estadio Alfonso Carrasquel

Tigres vs Leones 07:00 PM Estadio Monumental Simón Bolívar