La ministra de Turismo, Leticia Gómez, anunció el inicio de la tercera edición de la operación chárter que conecta directamente a Polonia con la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, a partir del próximo 10 de noviembre de 2025.

Plan estratégico y nuevos circuitos

La ministra destacó en sus redes sociales que esta iniciativa de turismo receptivo forma parte del plan estratégico que impulsa su institución.

El proyecto no solo incluye la ruta a Margarita, sino también el desarrollo de circuitos turísticos diseñados para que los visitantes polacos puedan explorar otros destinos de alto potencial a lo largo del territorio nacional.

Concretado corredor Turístico: Carabobo – Falcón

Como parte de esta expansión, la ministra Gómez resaltó la concreción de una nueva y ambiciosa ruta turística dentro del país, que denominó el «corredor turístico entre Carabobo y Falcón».

El circuito llevará a los viajeros desde Punto Fijo – Coro – Morrocoy – Puerto Cabello – Valencia – Maracay antes de regresar a Caracas y tomar el vuelo de conexión hacia Margarita.