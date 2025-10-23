Este miércoles, Caracas se vistió de fe y esperanza con una marcha multitudinaria que celebró la canonización de los primeros dos santos venezolanos: el “Médico de los pobres”, José Gregorio Hernández, y la religiosa Carmen Rendiles.

La manifestación, mayoritariamente compuesta por seguidores del chavismo, partió desde la Plaza Venezuela hasta la emblemática Iglesia de La Candelaria, donde reposan los restos del doctor Hernández.

Los fieles, ataviados principalmente con franelas blancas adornadas con la imagen del santo, entonaron oraciones y cantos en un recorrido que reflejaba devoción y agradecimiento por milagros atribuidos a sus intercesiones. Se cargaron en hombros las estatuas de ambos santos, junto a la bandera venezolana que simboliza el profundo orgullo nacional.

La celebración masiva prevista para el Estadio Monumental fue suspendida por las autoridades religiosas tras un exceso en las solicitudes de asistencia, pasando de un aforo de 48.000 a más de 80.000 personas, por lo que ahora se llevarán a cabo festejos en las comunidades del país.

La canonización, oficiada por el papa León XIV en una emotiva ceremonia en la plaza de San Pedro, marca un hito en la historia venezolana y la Iglesia, siendo Hernández y Rendiles símbolos de humildad, solidaridad y amor al prójimo.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro expresó su agradecimiento al Vaticano y calificó el acontecimiento como un gesto que fortalece los lazos fraternos con la Iglesia Católica, mientras millones de venezolanos se suman a la alegría espiritual.