El Cardenal y Arzobispo de Caracas, Baltazar Porras, pidió diálogo entre la oposición y la administración de Nicolás Maduro, para así llegar a acuerdos de manera que ayuden a resolver la crisis en Venezuela.

“Si no hay progreso en una sociedad si no hay intercambio, si no hay diálogo no significa que uno esté cediendo a las cosas… No puede haber una imposición de un sector sobre otro”, sentenció.

Asimismo, señaló que “todo en la vida se encuentra poniéndose de acuerdo, por eso es que ambas partes deben ceder, eso es lo que trae la paz y poder echar adelante y esa es una de las exigencias que pedimos nosotros como iglesias”.

Es importante mencionar que el último acercamiento entre Maduro y la oposición venezolana se llevó a cabo en el Consejo Europeo en Bruselas a mediados del mes de julio, donde estuvieron presentes la vicepresidenta del chavismo Delcy Rodríguez y el jefe de la delegación opositora Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, a quienes instaron a retomar el diálogo de cara a las elecciones presidenciales de 2024.