La cantante estadounidense Cardi B ha confirmado que su esperado segundo álbum está en camino, poniendo fin a una espera de seis años que ha mantenido ansiosos a sus seguidores.

A través de su cuenta en “X”, la rapera de 31 años respondió a las críticas y rumores sobre el retraso de su nuevo proyecto, especialmente las declaraciones del rapero Joe Budden, quien en su podcast «The Joe Budden» insinuó que “nunca más” lanzaría otro álbum.

“No me importa cuando la gente habla m… de mí. Es el hecho de que siempre hablas m… de mí, Joe Budden.

Pensarán que le hice algo a este sujeto, porque los últimos dos años solo se ha dedicado a hablar cosas malas de mí, constantemente”, afirmó Cardi B.

Acusaciones y comparaciones

Además, la ganadora del Grammy acusó a Budden de compararla con otras raperas y de criticar constantemente tanto su vida personal como su carrera musical.

En respuesta a sus seguidores, Cardi B aseguró que su nuevo álbum está en marcha, afirmando: “Eso ya está en movimiento. La mercancía está en movimiento. Los box sets están en movimiento”.

“Tengo mis días buenos y mis días malos, pero no podría estar más feliz con la anticipación que tiene mi álbum.

A veces me pongo un poco agresiva porque todos saben que no me gusta que me digan qué hacer, pero les prometo que llegará ESTE AÑO. Gracias por el amor y por siempre sostenerme. Los amo a todos”, agradeció la rapera.

Expectativa y éxito previo

La expectativa por el segundo álbum de la estadounidense es motivo de debate desde mayo, cuando inicialmente negó que lanzaría nuevo material en 2024, pero luego se retractó y confirmó que el proyecto sigue en pie para finales de este año.

El primer álbum de estudio de Cardi B, «Invasion of Privacy», lanzado en 2018, fue un éxito rotundo.

Debutó en el número uno del Billboard 200 y la convirtió en la primera mujer solista en lograr este hito en casi 15 años.

Su mezcla de trap, hip hop y R&B, junto con su personalidad audaz y letras irreverentes, le valieron un premio Grammy al Mejor Álbum de Rap y una nominación a Álbum del Año.