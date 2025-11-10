Los Caribes de Anzoátegui vieron engranarse casi a la perfección todos sus departamentos y consiguieron este domingo en Maracay una importante victoria de 4 carreras por 0 ante los líderes de la tabla de posiciones, los Tigres de Aragua.

Con el blanqueo –sexto que se consigue en esta temporada de la LVBP y cuarto en el que está involucrado Caribes- los anzoatiguenses frenaron la racha de tres triunfos que traía la escuadra dirigida por Oswaldo Guillén y también se permitieron cerrar en .500 la cuarta semana de acción en el circuito local.

El equipo del mánager Asdrúbal Cabrera vio a su cuerpo de lanzadores silenciar a la poderosa ofensiva de los Tigres, en buena parte apoyados por una defensa sólida. También consiguieron fabricar anotaciones con algunos batazos oportunos, a pesar de que dejaron a 10 corredores en circulación

El veterano Balbino Fuenmayor se embasó en cuatro de sus cinco turnos (tres sencillos y dos boletos), siendo clave en Caribes.

Los protagonistas

Aunque el triunfo llegó por el correcto trabajo en equipo, en Anzoátegui se destacaron dos jugadores: el abridor Harol Rodríguez y Carlos Mendoza Jr., que estuvo involucrado en todas las rayitas de su equipo pues remolcó la mitad de las carreras y anotó las otras dos. Además, ligó de 4-2.

El derecho González, por su parte, no permitió que le pisaran el plato en su labor de 4.1 innings. Recibió cinco hits incluyendo los dobles de Eduardo Escobar, Keyber Rodríguez y José Alberto “Cafecito” Martínez, ponchó a un rival y otorgó una base por bola

El bullpen resguardó el trabajo de Rodríguez y tras su salida cuatro lanzadores se combinaron para dominar a los bateadores de Aragua y limitarlos a apenas un imparable. Los primeros cinco bateadores de la alineación de Guillén sumaron apenas cuatro hits. Ninguno de los toleteros de Tigres pudo duplicar.

La victoria se le acreditó a Sebastián Perrone (3-0), el primero en relevar a Harol González, mientras que la derrota le correspondió al abridor de los locales, Christian Mejias (1-1), a quien le faltó un tercio para completar cinco innings de labor en la que permitió sólo una carrera.

Caribes se llevó la Copa Fuerza Aérea que estaba en juego en la jornada dominical en el parque de Maracay.

El dominio del pitcheo anzoatiguense fue tal, que dejó a Aragua sin hits entre el cuarto y el noveno inning.

El mánager de Caribes, Asdrúbal Cabrera le dio descanso a Herlis Rodríguez, que por primera vez en la campaña no fue titular en el lineup. Sin embargo, entró en el juego en el séptimo inning como jardinero central y tomó un turno.

Hubo otros cambios en la alineación: Cabrera subió a Omar Alfonzo al sexto turno y ubicó a Leonel Valera en la segunda base.

Durante la transmisión del duelo en IVC el outfielder Gabriel González señaló que el permiso que le dieron los Mellizos de Minnesota para jugar en la LVBP termina el 14 de diciembre.

Este fue el primer blanqueo que sufren los aragüeños en la temporada 2025-2026 y es la segunda derrota que sufren en 12 partidos como dueños de casa.

Los bengalíes jugaron para .500 en la cuarta semana de la ronda regular a pesar de haber comenzado con dos derrotas seguidas.

El sábado, Collin Willes se convirtió en el primer abridor del mánager Oswaldo Guillén que llega al sexto inning en una salida. “Me sentí bien. Teníamos un buen plan y confié en él para ejecutarlo. Atacar a los bateadores y confiar en el apoyo de tu ofensiva siempre es clave para conseguir triunfos”, le dijo al equipo de prensa de los Tigres

El periodista Carlos Valmore Rodríguez informó que la gerencia de los Tigres está trabajando para conseguir que los Yanquis le den permiso de lanzar esta temporada al relevista Kervin Castro, a quien incluyeron en el roster de 40. También reportó que el outfielder Lorenzo Cedrola “se siente mejor de su molestia en uno de los codos y espera estar listo para jugar el martes contra el Zulia”.

Este fue el octavo blanqueo de Caribes a Tigres en 139 juegos disputados entre ambos en Maracay, de acuerdo con datos reportados en la transmisión de IVC.

Lo que viene

Como cada lunes, mañana habrá jornada de descanso en la LVBP. La acción en los diamantes se reanudará el martes, cuando los Tigres comiencen su gira con el primer juego de una serie de dos ante las Águilas del Zulia en el Estadio Luis Aparicio “El Grande” de Maracaibo.

Los Caribes también comenzarán como visitantes la quinta semana de la temporada regular, desafiando a Bravos de Margarita en el Estadio Nueva Esparta.

La Guaira se apoyó de un buen pitcheo para vencer a Bravos

Tiburones de La Guaira contó por una jornada más con una buena labor de su abridor y desplegó una tórrida ofensiva para derrotar 9-2 a Bravos de Margarita, en el tercer partido de la semana que se jugó en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

Los Tiburones superaron una crisis de tres derrotas seguidas al ganar sábado y domingo. Además, se acercaron a los puestos de clasificación directa a la postemporada y comenzarán la quinta semana con apenas un juego por debajo de .500.

Luis Arejula realizó su mejor apertura en la LVBP al dejar a Margarita en seis hits y una carrera, en 5.0 innings.

Mientras el oriundo de San Felipe controlaba a los neoespartanos, el lineup escualo se ensañó con el panameño Jorge García. Le pisaron el plato cuatro veces en cuatro entradas y el batazo más destacable fue un cuadrangular de dos carreras de Máximo Acosta.

Tiburones anotó desde el comienzo

En el primer episodio, la tropa local se fue arriba 1-0 con un imparable de Pedro Castellanos que llevó hasta el home a Acosta. Luego, el campocorto Acosta bateó su vuelacerca de dos rayitas y en dos entradas ganaban 3-0 los de Gregorio Petit.

Tiburones agregó una en el cuarto, impulsada por Tomás Telis; otra en el sexto, remolcada por Alcides Escobar; y un par en el séptimo donde Acosta también fue protagonista. Bateó un hit a la izquierda que remolcó a Daniel Montaño, y él también le dio la vuelta a las bases por error de Ramón Flores.

Bravos intentó varias veces armar una rebelión, pero sólo concretaron la llegada al plato por hit de César Idrogo, en el tercero; y de Wilson García, en el tramo siete. Con el partido decidido, los locales añadieron dos rayitas en el octavo episodio.

Zulia se levantó ante Lara de visitante

Luego de sufrir derrotas consecutivas en la capital y en Maracay, durante viernes y sábado, Águilas del Zulia endulzó el camino de regreso a Maracaibo al imponerse 6-3 la tarde-noche de este domingo, en duelo contra Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Zulia superó este bache de dos reveses, amparado en una ofensiva de 10 imparables, uno menos de los despachados por su rival de turno, que careció del oportunismo que esta vez mostraron los aguiluchos, sobre todo el cuarto inning de cuatro anotaciones que decidió el encuentro.

Zulia bateó de 14-4 con corredores en posición de anotar, Lara terminó de 14-3 en esa tarea. Águilas dejó a siete corredores en circulación, Cardenales a ocho.

Ambos abridores, el zurdo Patrick Wicklander y el derecho Adrián De Horta, no pudieron pasar de 3.1 innings de labor. El siniestro permitió dos anotaciones, el diestro cuatro.

Y si nos vamos al bullpen, cinco relevistas aguiluchos dieron paso a una carrera. Siete brazos del Cardenales consintieron dos. Pequeñas diferencias, es cierto, pero que sumadas inclinaron la balanza hacia los rapaces, quienes dejan su marca en 11-9, igualados con Leones del Caracas en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Cardenales, ahora con balance de 9-12, recibirán la quinta semana de acción en el séptimo lugar del standing.

La victoria correspondió a Henry Centeno (1-2), en inusual papel de relevo, luego de su breve apertura del pasado viernes contra Leones. La derrota fue para De Horta (0-2), iniciador cardenal. El dominicano Ronaldo Alessandro fue el único lanzador que fue premiado con un hold: su primero de la campaña, desde el bullpen aguilucho.

Picotazos de Águilas

Zulia salió al frente 1-0 en el propio inicio del primer inning. Simón Muzziotti se embasó por error en fildeo del campocorto Eduardo García. Ángelo Castellano ligó sencillo a la derecha, que Muzziotti aprovechó para meterse hasta la antesala. Rodado de José Pirela por la antesala impulsó a Muzziotti para abrir la pizarra contra Adrián De Horta.

Pero la ventaja aguilucha duraría muy poco, pues en el cierre de este capítulo inicial, jonrón de Jecksson Flores en situación de un out, igualó 1-1 las acciones frente al siniestro Patrick Wicklander.

Águilas orquestó rebelión de cuatro carreras en el principio del cuarto inning.

José Herrera sonó doble a la derecha y Eduardo Torrealba sonó sencillo al centro para colocar corredores en las esquinas externas. Con un out, Rayder Ascanio tomó boleto para llenar las bases.

El zurdo Fabián Blanco entró al relevo por el abridor De Horta y José Godoy lo recibió con elevado de sacrificio a la derecha, impulsor de Herrera y conductor de Torrealba hasta la antesala. El encendido Simón Muzziotti despachó sencillo a la derecha para empujar a Torrealba y llevar a Ascanio hasta la tercera. Angelo Castellano con su cuarto doble de la justa, batazo por la franja izquierda, fletó a Ascanio y a Muzziotti para despegar 5-1 a los rapaces.

Cardenales replicó inmediatamente para acercarse 5-2. Jeferson Quero inició con caminata y después de un out, Luisángel Acuña imitó el ejemplo. Alí Sánchez dejó caer un sencillo por la derecha para que Quero llegara al plato.

La última anotación zuliana llegó en la parte alta del séptimo, en las piernas de Yonathan Perlaza – quien despachó su sexto doble de la contienda- y con imparable de José Pirela al centro.

Lara amagó en el noveno inning frente al cerrojo Silvino Bracho, quien recibió tres imparables – incluido doble de Alí Sánchez – para dejar definitiva diferencia de 6-3.

Próximos juegos: martes 11 de noviembre

Tigres vs Águilas 07:00 PM Estadio Luis Aparicio

Tiburones vs Navegantes 07:00 PM Estadio José Bernardo Pérez

Cardenales vs. Leones 07:00 PM Pospuesto por estadio

Caribes vs Bravos 07:00 PM Estadio Nueva Esparta