La selección venezolana de fútbol informó que no contará con los mediocampistas Jefferson Savarino, Jesús Bueno y Juan Pablo Añor para los partidos amistosos previstos para este 14 y 18 de noviembre contra Australia y Canadá porque cumplirán compromisos con sus clubes, ni tampoco estarán el defensa Jon Aramburu ni el delantero Jovanny Bolívar, quienes se encuentran lesionados.

El defensor Aramburu sufrió un traumatismo craneoencefálico tras el fuerte golpe recibido el viernes durante el partido frente al Elche.

Estos jugadores estaban convocados previamente, de acuerdo la lista que compartió el pasado viernes la Vinotinto, en la que figuran el mediocampista Telasco Segovia, del Inter de Miami, así como el experimentado guardameta Wuilker Faríñez, de Águilas Doradas.

En una publicación en X, la Vinotinto indicó que para estos dos encuentros el director técnico interino será Fernando Aristeguieta, actual entrenador del club venezolano Caracas Fútbol Club.

Aristeguieta también convocó a Yordan Osorio, Carlos Faya, José Chávez, Keiber Lamadrid, Miguel Silva y Christopher Varela.