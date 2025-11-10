Los Navegantes del Magallanes vapulearon 11-4 a los Leones del Caracas en el Estadio Monumental, para acabar con dos cadenas.

El Buque, por un lado, frenó en seis su racha de derrotas y, por otro, cortó en cinco la seguidilla de triunfos de su Eterno Rival, apoyados en el despertar de sus maderos.

Los bucaneros, que comenzaron la jornada como el peor bateo colectivo del circuito en múltiples departamentos, registraron su mayor cantidad de carreras y hits (18) esta temporada, dejando atrás las nueve rayitas y los 13 imparables del 30 de octubre, contra los Bravos, en Margarita.

El Magallanes comenzó la jornada con apenas 19 anotadas en noviembre, a razón de 2,5 por juego. Solo en el encuentro dominical los filibusteros pisaron el plato la misma cantidad de veces que lo hicieron en los cinco careos anteriores.

Todos los bateadores del lineup inicial de los visitantes, a excepción del novato Jorge Burgos, se embasaron al menos una vez en el desafío.

Carlos Rodríguez (de 6-4, 3 CI, 1 CA), Rougned Odor (de 6-2, 1 HR, 2 CI, 2 CA), Ángel Reyes (de 6-4, 1 CI, 1 CA), Eliézer Alfonzo (de 5-2), el debutante en la temporada Diego Castillo (de 3-2, 3 CA) y José Gómez (de 4-3, 2 CA, 1 CI) registraron juego multihits.

La ofensiva filibustera, en definitiva, se fue de 16-7 con corredores en posición de anotar, para marcar la diferencia con lo que ha sido la tónica de su contienda, hasta ahora.

«Hoy nos quitamos un poco el peso de encima, porque al equipo le estaba costando batear con hombres en base y creo que dimos un paso importante», expresó al departamento de prensa del Magallanes Mario Lissón, manager interino de nautas.

«Creo que los últimos tres innings del juego pasado marcaron una pauta para nosotros, y pudimos construir desde allí».

Solo dos extrabases despachó el Magallanes en el duelo, pero ambos fueron productivos en medio del racimo de cuatro carreras que bautizó la pizarra en la cuarta entrada. Odor se encargó de abrir el marcador con un jonrón solitario frente a Erick Leal y Tucupita Marcano coronó el ramillete con un triple que remolcó a dos corredores, para despedir al abridor de los Leones.

El stopper

La labor combinada de la artillería naval apoyó una brillante apertura de Ricardo Sánchez (1-1), quien trabajó 6.0 innings, solo permitió dos carreras -que fueron limpias- e igualó una marca personal de seis ponches, sin boletos otorgados, para apuntarse su primer triunfo en el circuito desde el 7 de diciembre de 2022, contra las Águilas del Zulia.

“Vine a acabar con la mala racha. Eso fue lo que le dije a los muchachos antes de salir al terreno. Hoy era el día”, dijo el zurdo a la periodista Sabrina Paz, en la entrevista post juego de 1 Baseball Network. “Me funcionó muy bien el slider. Ese fue el pitcheo que dominé, y el resto de los envíos me respaldaron”.

Ricardo Sánchez igualó su tope personal de 85 envíos en una presentación en el circuito

Sánchez, que ha trabajado al menos 5.0 capítulos en cada una de las cinco presentaciones que ha tenido esta campaña, se encumbró como el stopper que estuvo buscando el Magallanes toda la semana, en medio de la crisis que ha incluido el despido del mánager Eduardo Pérez, el interinato de Mario Lissón y el nombramiento de Yadier Molina como nuevo piloto, a partir del jueves.

“Yo siempre estoy animado, pase lo que pase. Intento darle la confianza a mi equipo de que tendrán a alguien allí que los va a respaldar, pase lo que pase”, afirmó el serpentinero. “Bateen o no bateen, mi trabajo es hacerle saber a ellos que tienen a un caballo montado allí (en la lomita)”.

Los seis abanicados de Sánchez igualar su máxima cifra en ronda eliminatoria, alcanzada el 13 de noviembre de 2022, ante los Bravos de Margarita. Su efectividad esta zafra mejoró a 3.33 y el WHIP a 1.04 en 27.0 innings trabajados, con una relación de 22 ponches y cinco boletos.

Lo que viene

El Magallanes (6-14) volverá a la acción el martes, cuando reciba en Valencia a los Tiburones de La Guaira. Los Leones (11-9), por su parte, no jugarán hasta el jueves, en una quinta semana de ronda eliminatoria que será recortada a tres encuentros para los capitalinos.