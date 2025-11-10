Pedro Alonso Ochoro, reconocido mundialmente por su papel de Berlín en la exitosa serie La casa de papel, se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Venezuela.

Algunos fanáticos vieron al actor en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, lograron reconocerlo y se tomaron fotografías con él, lo que generó gran emoción en redes sociales.

Paseos por ríos y zonas gastronómicas

Durante su estadía, Alonso ha visitado diferentes atractivos naturales y gastronómicos de la región. En algunas imágenes compartidas por admiradores, se le puede ver relajado y sonriente mientras disfruta de un baño en un río.

Aunque su presencia ha causado sensación, el actor no ha publicado contenido en sus redes sociales que confirme su visita, algo habitual en él, ya que se caracteriza por mantener una actividad discreta en plataformas digitales.

Un lazo familiar con Venezuela

Pedro Alonso tiene una conexión especial con el país. En una entrevista pasada, el actor reveló que su padre vivió en Venezuela durante 18 años, específicamente en el estado Nueva Esparta, adonde migró en busca de nuevas oportunidades.

«Mi padre venía casi de la Edad Media, si quieres, y se fue a un mundo nuevo y tropical, donde era posible soñar con cualquier cosa. Era de esos tipos muy trabajadores, de una inteligencia muy intuitiva», comentó el intérprete.

Además, recordó el cariño que su progenitor sentía por los venezolanos. «Él decía chévere y le brillaban los ojos», expresó con nostalgia.

Con esta visita, Alonso no solo disfruta de las bellezas naturales del país, sino que también parece reconectarse con una parte importante de su historia familiar.