Con una ofensiva implacable de 18 imparables, los Caribes de Anzoátegui derrotaron 9-3 a los Bravos de Margarita este viernes en el Estadio Alfonso ‘Chico’ Carrasquel. Con este resultado, «La Tribu» aseguró oficialmente su boleto a la Gran Final de la LVBP, marcando su regreso a la instancia decisiva tras cinco años de ausencia.

Dominio aborigen en el «Chico»

El conjunto dirigido por Asdrúbal Cabrera dejó su récord en 10-5, consolidándose en la cima del Round Robin a falta de un solo compromiso. Por el contrario, los Bravos (3-11) sumaron su quinta derrota consecutiva, hundiéndose en el fondo de la tabla.

La última aparición de Anzoátegui en una final fue en la zafra 2020-2021. Ahora, esperan por su rival, que se definirá entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Ambos equipos, con balance de 8-6, se enfrentarán este sábado en Barquisimeto en un duelo que promete chispas tras la eliminación de las Águilas del Zulia.

Crónica del madero

Aunque los insulares picaron adelante en el segundo inning con un jonrón solitario de Carlos Jesús Pérez, la reacción de Caribes fue fulminante.

En el cierre del segundo, Herlis Rodríguez igualó las acciones con cuadrangular. Sencillos de Yonathan Mendoza y un doble de Carlos Mendoza completaron un rally de tres carreras para poner el 3-1.

En el tercer acto, Herlis Rodríguez (su segundo del juego) y Diego Infante conectaron jonrones espalda con espalda para ampliar la ventaja a 5-1.

Pese a los intentos de reacción de Margarita con vuelacercas de Ramón Flores, Caribes no quitó el pie del acelerador. Un elevado de sacrificio de Balbino Fuenmayor y un sencillo remolcador de Aldrem Corredor mantuvieron la distancia, hasta que en el octavo inning, dos carreras más sellaron el definitivo 9-3.

Labor monticular

La victoria se la acreditó el relevista Loiger Padrón (2-0), quien formó parte de un desfile de siete lanzadores indígenas que silenciaron los bates insulares.

La derrota recayó en el abridor Melvi Acosta (0-3), castigado duramente durante su labor.