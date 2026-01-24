El Ministerio Público francés ha solicitado endurecer la condena contra el director de cine Christophe Ruggia, elevando la petición a cinco años de cárcel (tres de ellos de cumplimiento efectivo en prisión).

Ruggia fue sentenciado en primera instancia a cuatro años de prisión por las agresiones sexuales cometidas contra la actriz Adèle Haenel cuando esta era menor de edad.

Un relato de trauma persistente

Durante la audiencia de apelación, Haenel, quien actualmente tiene 36 años —la misma edad que tenía el director cuando comenzaron los hechos—, ofreció un testimonio marcado por el dolor y la resiliencia. La actriz confesó convivir con una depresión crónica y una profunda sensación de «vergüenza» que no logra abandonar.

«No sé si esta historia acabará algún día. Me veo obligada a convivir con esta imagen de mí misma, completamente destruida desde hace doce años», declaró la intérprete ante el tribunal.

Revictimización en el proceso

La Fiscalía justificó el agravamiento de la pena no solo por la gravedad de los hechos, sino por la estrategia de defensa de Ruggia, quien ha intentado desacreditar a la víctima.

Por su parte, el director llegó a acusar a Haenel de «provocarle» durante las sesiones privadas en su domicilio, que tenían lugar tras el rodaje de la película ‘Les Diables’ (2002).

Haenel denunció la dureza de enfrentarse a comentarios degradantes durante el proceso judicial, entre ellas las críticas vertidas durante las audiencias y los intentos de la defensa por sugerir que la entonces menor «coqueteaba» con el cineasta.

«La vergüenza no ha cambiado de bando», lamentó la actriz, señalando que el acusado sigue sin afrontar su responsabilidad.

Implicaciones de la nueva condena

De prosperar la petición de la Fiscalía, el escenario legal de Ruggia cambiaría drásticamente.

La sentencia actual de cuatro años (dos exentos de cumplimiento), que permitían el arresto domiciliario con brazalete electrónico y solicitan cinco años (tres de cumplimiento firme), lo que obligaría al cineasta a ingresar en un centro penitenciario.

El juicio ha quedado visto para sentencia tras los alegatos finales de la defensa y la última intervención del acusado.