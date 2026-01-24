Funcionarios del CICPC detuvieron a Magaly Josefina Sánchez, de 34 años, como presunta responsable del asesinato de su hija Yoneiverly Saulismar Balda Sánchez, de 10 años, en una vivienda del sector Caricuao, Caracas. La niña fue trasladada sin signos vitales al Hospital Materno Infantil Dr. Pastor Oropeza, donde se confirmó su deceso por múltiples traumatismos craneales y corporales.

La investigación se activó tras el ingreso de la menor al centro asistencial. La detenida inicialmente alegó que Yoneiverly se alistaba para ir a la escuela cuando presentó vómitos y convulsiones. Sin embargo, las experticias técnico-científicas y forenses del CICPC desmintieron por completo esta versión, estableciendo que la causa de muerte fue una brutal golpiza propinada por la madre.

De acuerdo a las pesquisas, Sánchez agredió a la infante con manos y pies por problemas relacionados con el rendimiento escolar, dejándola inconsciente en la escena. El móvil coincide con patrones de violencia intrafamiliar exacerbada por conflictos educativos, un flagelo recurrente en barrios populares de la capital.

La captura de la mujer se efectuó en la calle principal de Antímano, donde fue reconocida y aprehendida por comisiones policiales. Quedó a disposición de la Fiscalía 101 del Ministerio Público, que dirige las diligencias para imputación por homicidio calificado.

Este suceso se suma a la ola de parricidios reportados en Caracas durante el primer semestre de 2026, con al menos 12 casos similares en Parroquia Sucre y La Vega, según estadísticas preliminares del Observatorio Venezolano de Violencia.