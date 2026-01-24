En un evento que fusionó el compromiso ambiental con el orgullo regional, en las instalaciones de la Ucab Guayana se inauguró el primero Ecomural de la ciudad.

La obra, creada por el artista venezolano Oscar Olivares, transformó los jardines de la biblioteca en una galería a cielo abierto construida con 36.900 tapas plásticas.

El proyecto es el resultado de una masiva campaña de recolección que involucró a la sociedad civil, empresas y la comunidad académica, convirtiendo residuos en un símbolo de integración local.

Modelo de desarrollo basado en el ser humano

Durante el acto de inaugural, el rector de la UCAB, Arturo Peraza S.J., contrastó los modelos de progreso que actualmente se debaten en el país, subrayando que, frente a la lógica del extractivismo que degrada el entorno, la universidad apuesta por descubrir el potencial humano.

«Esa mujer en el centro es la expresión de la riqueza humana guayanesa y, en el fondo, la riqueza de Venezuela. No es solo un rostro indígena; es el reflejo de lo que somos como pueblo y de lo que podemos construir como nación», afirmó el rector.

Mural como punto de encuentro ciudadano

Por su parte, el vicerrector de Extensión, Jorge Pernía Morales, resaltó el carácter colaborativo de la pieza.

Para Pernía, las miles de tapas no son solo material reciclado, sino la representación de 36.900 voluntades de ciudadanos, colegios y empresas.

«Lo que hoy inauguramos es la prueba de que cuando la universidad convoca con propósito, la ciudad responde con generosidad», expresó, definiendo la obra como un recordatorio de que la sustentabilidad debe ser el eje central del futuro regional.

Paisajes que definen una nación

Para Olivares, esta obra representa el mural número 44 de su trayectoria y uno de los más profundos a nivel visual.

El diseño integra hitos geográficos como el Salto Ángel, la confluencia de los ríos Orinoco y Caroní y el rostro de la mujer indígena como elemento central.

«Guayana es el orgullo de toda Venezuela. Los ríos Orinoco y Caroní son las venas que nos llenan de fuerza», expresó Olivares.

El evento cerró con una vibrante exhibición cultural a cargo del grupo Berejú.

Al ritmo del calipso y con la presencia de las emblemáticas madamas de El Callao, la comunidad universitaria celebró no solo una obra de arte, sino un hito de gestión sustentable y apertura cultural para Ciudad Guayana.