Caribes de Anzoátegui protagonizó una nueva y espectacular remontada al vencer 12-8 a los Tiburones de La Guaira en el Estadio Alfonso ‘Chico’ Carrasquel.

Por segunda vez en la semana, «La Tribu» demostró un juego de dos caras, pasando de una desventaja de 8-2 en el cuarto inning a una victoria clara, gracias a un desplome del bullpen escualo.

Hito de Balbino y la furia oriental

La figura indiscutible del encuentro fue el bateador designado Balbino Fuenmayor. En el segundo episodio, ‘Balbineitor’ conectó su cuadrangular número 85 de por vida en la LVBP, un batazo que no solo inició la pizarra para Caribes sino que también lo llevó a alcanzar la impresionante cifra de 500 imparables en el circuito.

Este jonrón, el octavo de la temporada, lo afianzó como el noveno mejor jonronero histórico de la liga.

Fuenmayor no se detuvo ahí. En el cierre del séptimo inning, selló la pizarra con su segundo jonrón del partido. En total, el designado tuvo una jornada monumental al irse de 5-3 con un doble, tres carreras remolcadas y dos anotadas.

Desplome de abridores y batalla de relevistas

El juego se convirtió en una fiesta de carreras desde temprano. Ninguno de los lanzadores abridores —William Cuevas por La Guaira y el cubano José Ramón Rodríguez por Caribes— pudo superar el segundo inning, dejando el destino del encuentro en manos de los bullpens.

La diferencia se marcó claramente en la calidad de los relevista.

Tiburones de La Guaira se silenció a partir del cuarto inning, y su bullpen fue incapaz de mantener la ventaja. Los relevistas guaireños permitieron diez inatrapables y, crucialmente, fueron responsables de diez de las doce carreras de Caribes.

Douglas Orellana (0-1), el cuarto lanzador, cargó con el revés, mientras que Yapson Gómez sufrió su segundo salvamento perdido.

Caribes de Anzoátegui no pudo ser detenido entre el cuarto y el séptimo inning, periodo en el que fabricaron diez carreras, incluyendo siete entre el sexto y el séptimo. El bullpen aborigen tuvo un desempeño superior, destacando la labor de cinco relevistas que terminaron sin permitir imparables.

El derecho Oswaldo Mori (1-0), el cuarto pitcher utilizado, se llevó el triunfo.

Balance de la serie

Con esta victoria, su segunda corrida, Caribes de Anzoátegui vuelve a colocarse por encima de .500, con un récord de 12-11. Por su parte, Tiburones de La Guaira ve caer su registro a 11-13.

Este sabado, la serie de cuatro juegos continúa a las 5:30 de la tarde en el “Chico” Carrasquel, en la única visita del «Tiburón» a la casa oriental esta temporada.