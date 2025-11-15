Wilson García protagonizó una noche histórica para el béisbol venezolano y los Bravos de Margarita al convertirse en el primer jugador de la franquicia insular (incluyendo sus antecesores, Petroleros de Cabimas y Pastora de los Llanos) en conectar tres cuadrangulares en un solo juego.

El veterano bateador designado de los Bravos destrozó el pitcheo de los Cardenales de Lara en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, guiando a su equipo a un triunfo contundente de 7-3.

Lo curioso es que el héroe de la jornada no supo de su gesta hasta el final del partido.

Exhibición de poder ambidiestro

La exhibición de García fue total. El toletero ambidiestro castigó a los lanzadores larenses con una demostración de poder desde ambos lados del plato: dio dos vuelacercas a la derecha y uno a la zurda.

Primer y segundo jonrón fueron solitarios, en los episodios dos y cuatro, ambos ante el abridor de Cardenales, Cleiverth Pérez.

Mientras que el tercero llegó en el quinto inning frente a Robinson Hernández, esta vez con un compañero en circulación, elevando su total de remolcadas a cuatro.

Con nueve campañas de experiencia en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), García ya presentía que tendría un gran día y había ajustado su estrategia en el home plate.

Igualando el liderato de cuadrangulares

Gracias a su inspirada jornada, Wilson García no solo inscribió su nombre en la historia de Bravos, sino que también se catapultó a la cima del circuito. Con siete jonrones, igualó al novato Jadher Areinamo, de Tiburones de La Guaira, en el liderato de cuadrangulares de la LVBP.

El toletero ambidiestro se une ahora a una selecta lista de 22 jugadores que han logrado la hazaña de tres cuadrangulares en un juego, algo que no se veía en la liga desde 2022, cuando el dominicano Carlos Castro lo consiguió vistiendo la camiseta de La Guaira ante Caribes de Anzoátegui.