En un encuentro marcado por la inclemencia del tiempo y un dramático desenlace, los Navegantes del Magallanes lograron imponerse 3-2 a los Tigres de Aragua en la madrugada del sábado, propinándoles una nueva derrota y agudizando la mala racha de los felinos.

El partido, que arrancó con un considerable retraso de tres horas y 20 minutos debido a la lluvia, significó el reestreno de Yadier Molina como mánager bucanero, un regreso que se celebró con un importante triunfo.

El héroe de la noche fue el jardinero cubano Yasiel Puig, quien definió el encuentro en la octava entrada con un sencillo remolcador de la carrera de la ventaja.

Con la pizarra igualada a dos carreras, Puig se enfrentó al relevista Edwar Colina y conectó un batazo que rompió el empate.

La crucial conexión de Puig, en cuenta de una bola y un strike, permitió la anotación de Ángel Reyes desde la intermedia. Reyes había alcanzado la segunda base con un sencillo y un posterior rodado de Rougned Odor.

Este resultado le da un respiro al Magallanes y hunde aún más a los Tigres en la tabla de posiciones, quienes no logran encontrar la senda del triunfo.