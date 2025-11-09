Carlos Alcaraz comenzó su participación en las Finales ATP con paso firme. El joven tenista español superó al australiano Alex de Miñaur en sets corridos (7-6 (5), 6-2) durante el partido inaugural del torneo que reúne a los ocho mejores jugadores del circuito masculino.

Objetivo: recuperar la cima del tenis mundial

Alcaraz, primer cabeza de serie en Turín, busca no solo conquistar por primera vez este prestigioso título, sino también recuperar el número uno del ranking mundial al cierre de la temporada.

Para lograrlo, el español deberá alcanzar la final, lo que le garantizaría el liderazgo sin importar el desempeño del campeón defensor, Jannik Sinner, informa Líder en Deportes.

Un primer set de contrastes

El encuentro comenzó con un Alcaraz dominante, rompiendo el servicio de De Miñaur en cero y acercándose a una ventaja de 5-1.

Sin embargo, el australiano reaccionó, salvó un punto de quiebre y logró empatar el marcador, llevando la definición al “tie-break”.

Allí, De Miñaur tomó la delantera 5-3, pero el español mostró su temple competitivo para revertir la situación y adjudicarse el primer parcial.

Poder y precisión para cerrar el triunfo

En el segundo set, Carlos Alcaraz mostró su mejor versión. Aunque perdió su servicio en los primeros juegos, rápidamente recuperó el control, mantuvo la solidez con su saque y sentenció el partido con un potente revés cruzado en su segundo punto de partido.

Con esta victoria, el murciano deja claro que su ambición por volver a la cima del tenis mundial está más viva que nunca.