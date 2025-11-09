El estadio José Pérez Colmenares fue escenario de una velada especial para los Tigres de Aragua, que combinaron emoción y contundencia en el diamante.

Antes del encuentro, el conjunto aragüeño rindió un sentido homenaje a Buddy Bailey, histórico mánager de la dinastía que marcó una era dorada en el béisbol venezolano.

Al acto asistieron familiares del estadounidense y varios jugadores que formaron parte de aquel memorable equipo de hace dos décadas, explica Líder en Deportes.

Un rally demoledor cambió el rumbo del juego

Ya con el homenaje cumplido, los dirigidos por Oswaldo “Ozzie” Guillén saltaron al campo con la misma energía que caracterizó a la era Bailey.

En el tercer episodio, los bengalíes armaron un rally de siete carreras, con batazos decisivos de Leobaldo Cabrera, José “Cafecito” Martínez, Eduardo Escobar y Keyber Rodríguez, que pusieron el juego fuera del alcance temprano.

En el sexto inning, Cabrera impulsó la octava rayita y Gorkys Hernández anotó por wild pitch. Sin embargo, la verdadera explosión llegó en la séptima entrada, cuando el más destacado de la noche, J.J. D’Orazio, conectó un doblete barre bases que amplió la ventaja a 12-3. Luego, Leobaldo Piña selló el marcador final de 13-3 con un imparable al jardín central.

D’Orazio, el más valioso de la noche

Con una actuación de 3-2, dos anotadas y tres impulsadas, J.J. D’Orazio fue elegido Jugador Más Valioso del encuentro. Su bateo oportuno fue clave para que los Tigres mantuvieran el dominio ante unas Águilas que nunca pudieron reaccionar.

En la cima del campeonato

Con esta victoria, Tigres de Aragua mejoran su registro a 14-6, afianzándose en el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras que Águilas del Zulia quedan con 10-9, ocupando el cuarto puesto.

Finalmente, este domingo, los Tigres recibirán a Caribes de Anzoátegui, mientras que las Águilas viajarán a Barquisimeto para enfrentar a los Cardenales de Lara.