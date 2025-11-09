Con el respaldo de inversionistas internacionales, el Parque Industrial Caucho, antigua planta Goodyear ubicada en el estado Carabobo, dio inicio en octubre al Plan de Recuperación de sus capacidades de producción, con la meta de alcanzar y superar sus niveles históricos de manufactura.

Las primeras fases del proyecto contemplan acciones de limpieza, mantenimiento y reacondicionamiento de las instalaciones, consideradas las más amplias del país dentro del sector caucho.

Este esfuerzo busca rescatar la operatividad del complejo y devolverle su papel protagónico dentro del mapa industrial venezolano, explica Banca y Negocios.

Tecnología e innovación para el crecimiento

El plan de reactivación incluye la incorporación de nuevas tecnologías y el aprovechamiento del conocimiento técnico acumulado durante más de seis décadas de experiencia en manufactura de caucho.

Con esta combinación, los promotores esperan fortalecer la competitividad del parque y aportar valor agregado a la cadena productiva nacional.

Asimismo, se proyecta que la modernización de los procesos y la actualización de la maquinaria permitan elevar la eficiencia operativa y abrir nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para la región.

Compromiso con la sostenibilidad industrial

La iniciativa no solo busca recuperar la producción, sino hacerlo bajo criterios de sostenibilidad, innovación y eficiencia energética, alineados con las tendencias globales del sector.

Con este paso, el Parque Industrial Caucho en Goodyear se perfila como un referente en la reactivación del aparato productivo carabobeño, reafirmando el compromiso de los inversionistas con el fortalecimiento de la industria venezolana y la recuperación del potencial manufacturero del país.