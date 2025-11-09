El profesor de deporte jubilado y representante del Club de Voleibol San Miguel Arcángel de El Palmar, Leonardo Lanz, preocupado solicitó a los entes (Gobernación del estado Bolívar, Idebol, Asociación de Voleibol), apoyo para la conformación de ese Club y otros que fusionan en el municipio Pedro Padre Chien.

Destacó, «solicito a los entes encargados del estado Bolívar y Voleibol, apoyo para formalizar los clubes que hacen vida en el municipio, además, del cronograma de actividades en el Estado y así poder seguir masificando el deporte en la localidad».

Club avanza

Lanz resaltó, que el Club de Voleibol San Miguel Arcángel, cuenta con una matrícula de 50 niñas en edades comprendidas de 9 a 17 años, categorías menores y dos libres femenino y masculino, «hemos estado participando en juegos amistosos con otros clubes, entre ellos, Chicas Voleibol de Upata, Club El Supamo de El Manteco, Academia de Voleibol de Guasipati, Club Las Picaras de Puerto Ordaz, Club Aponwo de Pto Ordaz, entre otros encuentros amistosos».

Llamado a los entes

De esta manera, el profesor solicitó a los entes de la gobernación, Idebol y Asociación del Estado, apoyo para que se formalicen los clubes, cronogramas de actividades en la disciplina de voleibol y cursos de arbitrajes, a fin de continuar trabajando. Para mayor información llamar al número de teléfono, 04148858695.