En una unión inédita para la música colombiana, Carlos Vives y el legendario Grupo Niche estrenaron una versión en salsa de ‘La tierra del olvido’, un éxito del vallenato moderno que cumple tres décadas desde su lanzamiento.

La colaboración forma parte de ‘La tierra del olvido – 30 años (Remastered & Expanded)’, edición conmemorativa que celebra uno de los discos más emblemáticos de la música colombiana.

La canción la dieron a conocer durante un concierto serenata por los 500 años de fundación de la ciudad de Santa Marta, tierra natal de Vives, donde la interpretó con el Grupo Niche.

«‘La tierra del olvido’ nos permitió reconectar con nuestra esencia, y con Niche logramos llevar ese mensaje a otro universo musical: el de la salsa», dijo en un comunicado Vives, para quien este trabajo es «una celebración de lo que somos como colombianos, de nuestra diversidad y riqueza cultural».

Bajo la dirección musical de José Aguirre, el Grupo Niche sumó la fuerza de la salsa del Pacífico a la esencia vallenata de Vives, en lo que describió como «un sueño cumplido» y «un regalo» para los seguidores de ambas trayectorias.