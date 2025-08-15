El objetivo de llevar el talento del estado Bolívar a compartir experiencias formativas con importantes canteras del fútbol de Colombia y disfrutar de los atractivos turísticos de la Costa Caribe, se cumplió satisfactoriamente en las ciudades de Barranquilla, Ciénaga y Santa Marta.

Entre el 22 de julio y 2 de agosto, un grupo de 12 jugadores, entre los 11 y los 15 años, pertenecientes a los clubes Los Hijos de El Callao, Fundación Corvo, La Gallina de San Félix, Atlético Portugués y Semillero de Guayana, bajo la conducción del entrenador Hernán ‘Yoyo’ Díaz, asistido por Reinaldo ‘Pancho’ Flores, participaron en esta primera experiencia, organizada por la Fundación Zapatos Rotos, que dirige el profesor Carlos Dickson Pérez.

La base de la cantera del Barranquilla FC, filial del Atlético Junior, cuna de jugadores como los internacionales Carlos Bacca y Luis “Lucho” Díaz, dio la oportunidad a los jóvenes talentos venezolanos para realizar entrenamientos y juegos amistosos, bajo la coordinación del profesor Fernel Díaz y el seguimiento del captador de talentos Víctor Danilo Pacheco, figura legendaria del fútbol colombiano.

Intercambio

Asimismo, los chamos venezolanos realizaron intercambios con los clubes magdalenenses Estrategia de Ciénaga, y Unión Gaira, Inter de La Sierra y Foca FC de Santa Marta, encuentros que, tanto en lo futbolístico como en lo humano, trascendieron como el primer acercamiento que permitirá a estas instituciones hacer seguimiento a prospectos venezolanos que año tras año viajarán a nutrirse de las experiencias del fútbol colombiano.

El profesor Carlos Dickson Pérez anunció que se estima realizar anualmente intercambios y convenios de formación de jugadores y entrenadores venezolanos con clubes profesionales y aficionados de Colombia, abriendo una ventana de oportunidad para hacer carrera a los talentos de diferentes organizaciones del fútbol de Guayana.