Desde el pasado lunes 11 de agosto, el Institución Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) sede Ciudad Guayana arrancó la celebración de su sexagésimo sexto (66º) aniversario en medio de un ambiente de celebración y compromiso.

Nubia Pereda, jefa de la División de Formación Profesional del instituto, dijo que la festividad se extenderá hasta el 22.

«Prácticamente, todo el mes estaremos celebrando», agregó.

La agenda de eventos, además de conmemorar su fundación, también buscar destacar el rol relevante que tiene el INCES en la formación productiva y social de Venezuela.

El lunes, en las instalaciones del centro formativo se llevó a cabo la graduación de 192 bachilleres productivos, quienes recibieron no solamente una formación académica sino también con un perfil orientado al emprendimiento y mercado laboral.

«Se dice bachilleres productivos porque son los formados en educación formal, pero con un perfil productivo que les va a permitir emprender, o si no, seguir y proseguir bajo la universidad», explicó Pereda.

Por su parte, el miércoles hicieron la entrega de certificados a 495 recreados y auxiliares, que forman parte del plan vacacional de las empresas básicas de Guayana con la presencia del presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Héctor Silva.

Durante el mismo acto, la vocera añadió que se otorgaron también los certificados a las personas que culminaron el perfil de INCES.

El jueves, el centro de formación se convirtió en una pasarela, donde los estudiantes del programa Textil presentaron sus trabajos, luego de cuatro meses de preparación.

El INCES cerró la primera semana con una caminata, este viernes, que partió a las 9 de la mañana desde la Plaza del Hierro hasta la sede del instituto educativo.

Segunda semana de aniversario

El lunes 18 de agosto, la celebración continuará con una misa conmemorativa en la Iglesia Inmaculada Concepción en San Félix, seguida de una ofrenda floral en la Plaza Bolívar al Libertador.

Pereda acotó que «uno de los puntos clave de la programación» es el lanzamiento del INCES Comunal, que se llevará a cabo el martes 19.

«Este evento se realizara en la cancha techada de Vista Alegre, donde habrá una feria formativa que permitirá a las personas conocer de cerca las ofertas educativas y los mecanismos de inscripción», prosiguió.

Homenaje al creador del INCES

Luis Beltran Prieto Figueroa, fundador de Institución Nacional de Capacitación y Educación Socialista, será homenajeado el día 20 de agosto con un conversatorio sobre su y obra.

«A veces muchas personas no conocen que realmente hizo Luis Beltrán Prieto Figueroa y te pones a meditar y a reflexionar sobre su vida y fue un servidor público desde muy pequeño y ese servidor lo llevó hasta llegar a ser maestro de maestro aquí en Venezuela», mencionó Pereda.

A su vez, detalló que con esto buscan resaltar la figura de este «hombre fuera de serie» como lo ha catalogado la jefa de división de formación profesional del INCES.

La licenciada Nubia Pereda apuntó que las actividades no solo se realizarán en el municipio Caroní, sino que se extenderán hasta Ciudad Bolívar y Upata con expoferias en ambos lugares, demostrando así la cobertura regional que tiene en el estado Bolívar.

El 22 de agosto, propio día de la fundación, se hará la entrega de los botones de reconocimiento a los trabajadores que tienen entre cinco a 30 años de servicio en el centro de formación y culminará con una torta de cumpleaños, simbolizado el éxito y continuidad de la labor del INCES.