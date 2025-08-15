La cantante colombiana Shakira no se presentará el próximo 26 de septiembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, según informó este jueves la promotora del espectáculo.

La fecha, que ya había sido reprogramada desde el 2 de abril, queda suspendida debido a “circunstancias fuera del control” de la organización, explica Globovisión.

A la espera de un nuevo anuncio

Mientras tanto, los seguidores deberán esperar para conocer cuándo podrán disfrutar en vivo de la artista que ha marcado generaciones con su música.

Reembolsos automáticos para los asistentes

La organización informó que el reembolso de los boletos se realizará de forma automática, agradeciendo al público dominicano por su “comprensión y apoyo incondicional” en medio de esta situación imprevista.

Parte de una gira internacional

La presentación en Santo Domingo formaba parte de la gira Las Mujeres ya no Lloran World Tour, con la que Shakira ha conquistado escenarios en Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México.

Con esta cancelación, República Dominicana queda momentáneamente fuera del itinerario, aunque los organizadores insisten en que harán lo posible por reprogramar la fecha y cumplir el esperado encuentro con la intérprete de “Hips Don’t Lie” y “Pies Descalzos”.