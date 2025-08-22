En la sede del Ven 911 Bolívar, el alcalde del municipio Caroní, Yanny Alonzo, se reunió con los circuitos comunales y Cuadrantes de Paz para supervisar su accionar y dar cumplimiento a la orientación emanada por el presidente Nicolás Maduro de construir un cuadrante de paz funcional en cada circuito comunal o comuna, para garantizar la seguridad del territorio.

Acompañado de comandantes y funcionarios de la policía municipal, regional y nacional, la Guardia del Pueblo y líderes comunitarios, exhortó a la consolidación de más Cuadrantes de Paz.

«Vamos a darle cumplimiento al numeral 6 de la tercera Transformación, con la delimitación de los Cuadrantes de Paz en articulación con las Comunas, cada integrante asumiendo su responsabilidad y garantizando su funcionabilidad», expresó Alonzo.

Destacó que con el presidente Nicolás Maduro, quien ha resistido todos los ataques y amenazas a la Revolución Bolivariana, con la gobernadora Yulisbeth García en el estado Bolívar, y un pueblo organizado que se ha sobre puesto a tantos embates, está garantizada la seguridad en cada territorio.

«Hemos visto los ataques contra nuestro presidente Maduro, para debilitarnos a nosotros, pero nuevamente se han equivocado, porque esto nos ha agrupado y estamos más fortalecidos», aseveró.