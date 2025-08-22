En la sede del Ven 911 Bolívar, el alcalde del municipio Caroní, Yanny Alonzo, se reunió con los circuitos comunales y Cuadrantes de Paz para supervisar su accionar y dar cumplimiento a la orientación emanada por el presidente Nicolás Maduro de construir un cuadrante de paz funcional en cada circuito comunal o comuna, para garantizar la seguridad del territorio.
Acompañado de comandantes y funcionarios de la policía municipal, regional y nacional, la Guardia del Pueblo y líderes comunitarios, exhortó a la consolidación de más Cuadrantes de Paz.
«Vamos a darle cumplimiento al numeral 6 de la tercera Transformación, con la delimitación de los Cuadrantes de Paz en articulación con las Comunas, cada integrante asumiendo su responsabilidad y garantizando su funcionabilidad», expresó Alonzo.
Destacó que con el presidente Nicolás Maduro, quien ha resistido todos los ataques y amenazas a la Revolución Bolivariana, con la gobernadora Yulisbeth García en el estado Bolívar, y un pueblo organizado que se ha sobre puesto a tantos embates, está garantizada la seguridad en cada territorio.
«Hemos visto los ataques contra nuestro presidente Maduro, para debilitarnos a nosotros, pero nuevamente se han equivocado, porque esto nos ha agrupado y estamos más fortalecidos», aseveró.
Indicó que así como los componentes de seguridad tienen un compromiso con la patria, de defender su soberanía e independencia, el poder popular conoce su realidad circundante y podrá contribuir a la seguridad de sus habitantes en coordinación con los cuerpos policiales y la participación de la Milicia Bolivariana, también mediante la formulación de proyectos de seguridad si así lo consideran necesario.
«Nos ponemos al servicio de ustedes para trabajar de manera articulada», dijo el alcalde de Caroní a los líderes comunitarios.
