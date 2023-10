Alrededor de 200 personas entre adultos y niños se encuentran varados desde el pasado viernes en el terminal de pasajeros “John Corke” de El Callao, esto como un efecto colateral generado por la tranca escenificada por mineros y comunidad en la entrada a Tumeremo.

Tal y como se pudo constatar, la situación es angustiante y precaria para las personas quienes no han tenido otra opción que esperar por una pronta solución al problema presentado en la capital del municipio Sifontes.

“Vamos para el quinto día, aquí somos más de 70 niños y 120 adultos; hoy nos colaboraron con comidas, pero no alcanzó porque unas 30 personas se quedaron sin alimento”, expresó Mariangela Carbonaro proveniente desde El Tigre con rumbo a Santa Elena de Uairén por razones médicas.

Por su parte Victoria Melean quien salió desde el pasado jueves de Caracas con rumbo a Santa Elena señaló; “tengo 3 niños; una de 4, una de 8 y otra de 10. Hicimos trasbordo en Puerto La Cruz en un expreso, no nos podemos bañar, los niños deben dormir en el piso, no tenemos hidratación, no tenemos facilidad para los baños. Aquí tanto niños y adultos mayores duermen en el suelo”, relató.

Melean aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los protestantes; “ellos tienen sus razones, nosotros desconocemos la realidad pero por favor tengan consideración; nosotros también somos seres humanos y ya tenemos 4 días aquí y nos estamos viendo afectados por una situación que nos es totalmente ajena”.

El caso de Sigfredo Martínez es particular pues reside en Boa Vista y se encontraba de visita en Puerto Ordaz, donde residía anteriormente, según explicó vino a Venezuela a arreglar unos papeles y aprovechó quedarse un mes para visitar a familiares, sin contar que al retornar a su casa se conseguiría con la desagradable situación. “Nos toca esperar que haya una solución para poder seguir, los que han seguido es porque tienen las posibilidades como poco equipaje, no llevan niños y tienen solvencia económica para irse”, relató.

Según informó Jean Carlos Gazcón administrador del terminal de pasajeros callaoense; “el viernes en la noche teníamos a más de 450 personas varadas, varios han tenido la posibilidad de retornar o de seguir a riesgo y ahora quedan alrededor de 280 personas; desde la alcaldía se les ha generado el apoyo con el tema de la alimentación gracias a varios comercios y las mismas líneas de transporte, sin duda es una situación que ya sobrepasa para lo que estábamos preparados”, acotó.

Tranca sin solución

Con respecto a la tranca en Tumeremo, se pudo conocer que no se había presentado ningún avance, pero si varias escaramuzas con funcionarios de la Policía Nacional quienes presuntamente querían desalojar a los protestantes a la fuerza.

Extraoficialmente se pudo conocer que el gobernador Ángel Marcano se presentaría en el lugar entre lunes a martes, aunque hasta el momento de la redacción esto no había sido confirmado.