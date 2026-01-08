La lectura de cargos contra Nick Reiner por el asesinato en primer grado de sus padres, Rob y Michele Reiner, se pospuso hasta febrero, tras la retirada de su abogado defensor, informó ABC News y KTLA.

La salida del caso de parte de Alan Jackson se anunció durante una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles en la que se esperaba que Reiner, de 32 años, se declarara culpable o inocente.

Reiner, quien ahora estará representado por la defensora pública Kimberly Green, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres.

El caso incluye «circunstancias especiales», lo que lo hace elegible para la pena de muerte o, en su defecto, para cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Asesinato de los padres de Nick Reiner

El director de ‘When Harry Met Sally’, Rob Reiner, y la fotógrafa Michele Singer Reiner los hallaron apuñalados dentro de su casa de Brentwood el 14 de diciembre.

Al hijo mediano de la familia Reiner lo detuvieron un día después.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según Los Angeles Times.

Primera comparecencia en diciembre

Nick Reiner compareció por primera vez el 17 de diciembre ante un tribunal con una bata azul de prevención del suicidio, pero su audiencia de lectura de cargos se pospuso para enero.

En ese momento, Jackson, explicó a los medios de comunicación que Reiner no había recibido la autorización médica correspondiente antes de que lo trasladaron al tribunal.

El lunes, la revista People reportó que Nick Reiner ya no se encontraba bajo vigilancia por suicidio en el Centro Correccional Twin Towers en el centro de Los Ángeles y que actualmente se encuentra en un régimen de aislamiento.

En diciembre, medios como Los Angeles Times y KNBC informaron que estaban tratando por esquizofrenia a Nick antes del asesinato de sus padres.

Además, Reiner había luchado durante años contra la adicción y había hablado públicamente sobre sus desafíos.