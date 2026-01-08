El Gobierno colombiano espera reunirse con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para fijar fecha y agenda de la cumbre entre presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca, informó este jueves 8 de enero de 2026 la canciller Rosa Villavicencio.

«Esperamos conversaciones directas y hablar con Marco Rubio para acordar agenda y fechas», expresó la ministra en rueda de prensa. Los mandatarios sostuvieron ayer una llamada de casi una hora –primera entre ambos–, en contexto de tensiones por ataques militares estadounidenses a Venezuela. Petro pidió restablecer comunicaciones diplomáticas inexistentes desde hace un año.

Tras la charla, iniciada por Petro sobre narcotráfico y desacuerdos, Trump anunció en Truth Social el encuentro en Washington sin fecha. «Hoy enviaremos nota al Departamento de Estado vía representación diplomática para coordinar con Rubio», agregó Villavicencio.

La canciller calificó la relación como «momento político e histórico» en orden internacional «complejo». «La llamada resulta de cuatro condiciones trabajadas: esfuerzos de Cancillería y Gobierno para abrir canales, incluso con intermediación de terceros», dijo.

Mencionó seis reuniones semestrales con el jefe de misión John McNamara para crear «condiciones propicias al diálogo».

Sobresaltos bilaterales

La primera crisis ocurrió el 26 de enero 2025: Petro negó ingreso a dos aviones con deportados por «trato indigno». Trump impuso aranceles 25% a productos colombianos, resuelto ese día pero sin normalización.

Siguieron denuncias de conspiración republicana contra Petro, apoyo palestino, retiro de Colombia de lista antidrogas, cancelación de visa al presidente y su inclusión en Lista Clinton (OFAC) por presuntos vínculos narcotráfico en octubre 2025.