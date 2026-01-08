El presidente francés Emmanuel Macron afirmó este jueves 8 de enero de 2026 que Estados Unidos se «aleja gradualmente» de aliados e ignora reglas internacionales, rechazando el «nuevo imperialismo» y «vasallaje» en su discurso anual ante embajadores en París.

«EE.UU., potencia establecida, se distancia de aliados y se libera de reglas que promovía en comercio, seguridad y foros», subrayó Macron, alertando que grandes potencias como Washington, Rusia y China enfrentan «tentación de repartirse el mundo».

Citó el operativo estadounidense en Venezuela contra Nicolás Maduro, ambiciones de Trump por Groenlandia «por la fuerza», guerra ucraniana (próxima a 4 años), amenazas chinas a Taiwán y «agresividad comercial desenfrenada». «Es la ley del más fuerte», lamentó.

Autonomía estratégica europea

Ante «brutalización mundial», rechazó que Francia o UE sean potencia «moral». Abogó por «autonomía estratégica» frente a EE.UU./China en comercio –»doble problema: agresividad china y aranceles estadounidenses»– y seguridad, impulsando rearme y agenda «acelerada» de «preferencia europea».

Defendió DSA/DMA como «escudo democrático» contra injerencias: «Hay que fortalecerlas». Pidió simplificar mercado único (450M habitantes) y cláusulas espejo en acuerdos comerciales, en contexto de oposición francesa al pacto UE-Mercosur (firma prevista lunes).

«Nuestra agenda es simple: protección –no proteccionismo–, somos potencia industrial que se defiende de reglas desleales», enfatizó, protegiendo agricultores franceses.

Propuso usar presidencia G7 francesa para «multilateralismo eficaz» contra desequilibrios. Cumbre de junio en Evián priorizará no convertir al club (Francia, EE.UU., Alemania, Italia, UK, Japón, Canadá) en «anti-China o anti-BRICS».