El principal obstáculo para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en la Franja de Gaza, que contempla el desarme de Hamás y la retirada del Ejército israelí del enclave, es acordar la secuencia de implementación de estos puntos, según informó Catar.

Majed al Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Catar, explicó en el Foro de Doha que “lo importante es lograr una secuencia en la que ambas partes estén de acuerdo. Este es el problema actual”. Doha, como principal mediador junto a Estados Unidos, Egipto y Turquía, busca un consenso para que ambos procesos -desarme y desocupación- ocurran simultáneamente.

“No podemos permitirnos una situación donde los palestinos entreguen sus armas y la ocupación israelí permanezca,” advirtió al Ansari, quien recordó que Hamás trata el desarme como una “decisión nacional” que debe involucrar a todas las facciones y beneficiar a una Autoridad Palestina que garantice la seguridad en los territorios.

Pese a ello, destacó que aún falta trabajo, especialmente porque la Autoridad Palestina aún no tiene presencia en Gaza. Catar trabaja con las partes para estudiar escenarios y buscar soluciones innovadoras que sean aceptables para israelíes y palestinos.

Respecto al plan de paz presentado por el expresidente estadounidense Donald Trump, que facilitó un alto el fuego efectivo desde el 10 de octubre pero con incidentes, el portavoz apuntó que aún se negocian detalles técnicos y que el documento original era “bastante general”.

Al mismo tiempo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que la segunda fase del plan de Trump, que incluye el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza, es inminente.