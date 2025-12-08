El canciller alemán, Friedrich Merz, destacó este domingo en el Museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén la «perdurable responsabilidad histórica» de Alemania por el asesinato de seis millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Esta visita se enmarca en el segundo día de la estancia oficial de Merz en Israel, donde mantuvo una reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu.

Merz se convirtió así en el primer canciller alemán y líder de una gran nación europea en visitar el país desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

En Yad Vashem, el canciller rindió homenaje a las víctimas del Holocausto: «Inclino mi cabeza en deferencia a los seis millones de hombres, mujeres y niños asesinados por ser judíos. Garantizaremos que el recuerdo del atroz crimen de la ‘shoá’ perpetrado por alemanes se mantenga vivo», afirmó.

Merz destacó que en el museo «la perdurable responsabilidad histórica de Alemania se hace palpable» y reiteró el compromiso de su país con la existencia y seguridad de Israel. «Esto permanecerá siempre como un eje fundamental de nuestra relación», concluyó.

La visita oficial comenzó el sábado con un encuentro con el presidente israelí, Isaac Herzog, donde Merz aseguró el respaldo de Alemania a Israel, país que «tiene derecho a defenderse y existir».

Las relaciones entre ambos países se han tensado debido a presiones internas en Alemania ante la ofensiva en Gaza, que dejó más de 70,000 muertos, y a las restricciones de exportación de armas impuestas en agosto. Sin embargo, tras el alto el fuego en octubre, Alemania levantó estas medidas y tomó un paso histórico al integrarse en el avanzado sistema de defensa Arrow 3, conjunto israelo-estadounidense para interceptar misiles balísticos.