Un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados dejó como saldo cinco presuntos delincuentes abatidos este domingo en el municipio rural de Los Ramones, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal explicó que los hechos ocurrieron durante el Operativo Muralla, enfocado en localizar y desarticular a integrantes de una presunta organización criminal. Al ser sorprendidos, los civiles armados atacaron a los uniformados, quienes repelieron la agresión, resultando en un intercambio de fuego donde fallecieron cinco presuntos delincuentes.

Durante el operativo, se rescató a una persona que presuntamente se encontraba privada de libertad. No se reportaron bajas entre los policías estatales.

El viernes pasado, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, presentó un balance mensual del Operativo Muralla, que busca frenar el avance del crimen organizado en la zona metropolitana de Nuevo León.

En noviembre, gracias a estas acciones, se detuvo a 279 personas y se aseguraron 52 vehículos y 13 armas de fuego.