La Catedral de Ciudad Guayana ha preparado una serie de actividad en el marco de las fiestas patronales de San Juan Pablo II, patrono del mencionado recinto eclesiástico, que iniciará el próximo lunes 13 de octubre.

Padre Gerardo Moreno, párroco de la Catedral, indicó que la celebración busca reafirmar la fe en Cristo y destacar la importancia de la futura sede.

Asimismo, hizo una invitación a toda la ciudadanía guayanesa a unirse a las festividades.

«Todas las ciudades en Venezuela tienen una catedral, menos Ciudad Guayana,» señaló Moreno, destacando que, aunque todavía está en construcción, la Catedral San Juan Pablo II es un punto de encuentro con Cristo y un «lugar sagrado» para la sociedad que «necesita a Dios».

La programación prevista para este mes de octubre comenzarán con la novena, el 13 d3 octubre, en honor a San Juan Pablo II, que marcará el inicio de las fiestas patronales y servirá como preparación espiritual a la comunidad para el día central, que es el 22.

No obstante, el pasado sábado 4 de octubre, se llevó a cabo un conversatorio sobre Papa peregrino de la mano del Padre Miguel Ángel García, donde profundizó la vida y el legado del santo pontífice como parte de la agenda.

Para el próximo sábado, 18 de octubre, se realizará una caminata familiar, que partirá desde la Plaza Los Ángeles, ubicada frente a La Fuente, a las 8:00 de la mañana con llegada a la Catedral.

El Padre Moreno concibe esta actividad como «un acto de Acción de Gracias por el Papa, por la fe que nos une y por Venezuela,» consagrada al Santísimo Sacramento.

Misa solemne auspiciada por el obispo de Guayana

Para el día central, que es el miércoles 22 de octubre, en horas de la mañana se hará un Rosario y en la tarde como cierre se llevará a cabo la Misa solemne a las 5:30 de la tarde, presidida por Monseñor Carlos Cabeza Mendoza, obispo de la Diócesis de Ciudad Guayana, con la presencia de los sacerdotes de la zona pastoral.

Por su parte, la señora Petra, parte de la parroquia, informó que el próximo 25 de octubre harán una domingo familiar y el 2 de noviembre la celebración de la renovación de votos matrimoniales.