En el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2025, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) llevó a cabo la destrucción de un campamento y material minero ilegal oculto en plena vegetación cerca de la comunidad indígena Caridad, en el sector Mina Nueva, municipio Atabapo del estado Amazonas.

El Comandante Estratégico Operacional de la FANB, General Domingo Hernández Lárez, informó a través de su cuenta oficial de Instagram que una Unidad de Reacción Rápida (URRA) de Combate Mixta ejecutó operaciones de patrullaje para localizar y erradicar esta infraestructura ilegal.

Durante la intervención, se incautaron y destruyeron 400 litros de gasolina, un motor de succión de 13 HP, un motor a diésel, tres caracoles mineros, y mangueras de alta presión así como alfombras usadas para tamizado.

Esta acción busca combatir la minería ilegal que afecta a los ecosistemas y comunidades indígenas de la región, reforzando el compromiso de la FANB con la protección del territorio nacional y el bienestar de sus habitantes.