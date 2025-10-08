En la vereda La Estrella, en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples impactos de arma de fuego, acompañado de un panfleto que hace referencia a una supuesta “limpieza social” atribuida a grupos armados que se autodenominan autodefensas.

El levantamiento del cadáver se realizó el lunes 6 de octubre, tras superar las complicadas condiciones del terreno. Hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni han identificado a los responsables.

Por otra parte, el martes 7 de octubre, transeúntes hallaron en la vía El Barro – San José, en jurisdicción de San Martín, Cesar, los cuerpos de dos hombres con las manos atadas y heridas por arma de fuego.

La identidad de los fallecidos y los responsables aún son desconocidos. Las autoridades anunciaron que las investigaciones sobre ambos casos avanzan para esclarecer los hechos y judicializar a los responsables.

Estos acontecimientos reavivan la preocupación por la presencia de grupos armados ilegales y la persistente violencia en zonas rurales de Colombia, afectando la seguridad y estabilidad de las comunidades.

Existe temor en ambas sectores, la gente siente miedo de transitar por las calles luego de las seis de la tarde, sienten temor por la presencia de paramilitares, además, tienen miedo que en la supuesta limpieza caigan personas inocentes.