En una entrevista realizada al S/M Juan Carlos Galindo, Director del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), en el municipio Piar y Padre Chien, informó que se está aplicando y supervisando listas de CPS, Cédula de Prestación de Servicios a los transportistas públicos, para verificar quien está en la data, ingresar a quien no esté y sacar a aquellos que se están beneficiando que no aparecen en la lista, plan que se está llevando a cabo a nivel nacional.

Explicó Galindo que “hacemos un llamado al sector transporte a ser honesto y comprometido con el pueblo, al igual a las autoridades, darle seguimiento a eso, pues, la viveza criolla, confundida con inteligencia, terminan algunas personas dañando la Misión del ejecutivo nacional, siendo preservar el suministro del transporte público para que el usuario no sea afectado, pues, nos encontramos responsablemente que la mayoría de los transportistas tienen una tarifa excesiva del pasaje, con relación a lo que el gobierno ha impuesto, siendo el único ente que autoriza el aumento del pasaje”.

Denunciar casos

Durante la entrevista, el director informó que el suministro de combustible que se les otorga a los trasportistas es totalmente gratuito porque es subsidiado, “invito a los transportistas que, si están cancelando el combustible asignado en Piar, hacer la denuncia ante el INTT, al igual que los precios que se están manejando, exhorto a las autoridades que se aboquen chequear las placas de los transportistas al momento de suministrar combustible, ya que muchos la cambian para llenar sus tanques cuando no les toca”.

Mencionó, que existen algunos transportistas que el Estado le está otorgando un “litraje” diario, y no salen a trabajar, “sino que van y llenan el tanque de sus vehículos para luego revenderlo a otros conductores que no tienen acceso al combustible, esto genera carestía de combustible para darle respuestas a las personas más desposeídas y aquí en Upata”, para preservar el suministro del transporte público para que el usuario no se vea afectado”.

Continúo indicando que “no escapamos de eso, aquí se asigna una cuota de combustible y hemos recibido el clamor de un grupo de transportistas de la localidad y Terminal de Pasajeros, los cuales necesitan ser beneficiadas con el suministro, por lo que estamos trabajando supervisando para depurar los que no den apoyo a la ciudadanía”, manifestó Galindo.

Otro tipo situación

Otra de las situaciones, en que el gobierno concede a los transportistas beneficios de combustible, y “existen líneas que han sido registradas y que están esperando la permisología del INTT y que la transmitan al CPS, donde en la operatividad diaria, no cumplen sus rutas, a pesar de que están siendo beneficiados con el combustible, generando mala distribución y la pérdida del objetivo, que es beneficiar al transportista y usuario, porque se dedican a vender el combustible cuando es beneficiado”, alegó el funcionario.

Trabajo en el INTT

Por otro lado, el director del INTT informó que en las oficinas del Instituto se está llevando a cabo las certificaciones de saberes, siendo un requisito interno para la emisión de la licencia de conducir, como examen teórico práctico que se debe hacer en toda oficina y así poder emitir la licencia al usuario en una forma legal, llevando a cabo las normas mínimas correspondientes para el uso del vehículo regularizado por el INTT”.