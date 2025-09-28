En un acto lleno de alegría y calor popular, la capital del municipio Roscio, Guasipati, celebró sus 268 años de historia, transformación y futuro.

Desde la Plaza Bolívar, con la presencia de autoridades civiles y militares, diputados, legisladores, equipo de gobierno y el Poder Popular, el alcalde Wuihelm Torrellas presidió el evento aniversario, donde la gobernadora Yulisbeth García estuvo a cargo del discurso del día, en calidad de oradora de orden.

En sus palabras, García se mostró honrada de compartir con la gente alegre y trabajadora de Guasipati; hermoso territorio cuyas potencialidades han contribuido al desarrollo del estado Bolívar y de la patria venezolana.