Nueva Esparta se llenó de fe y devoción este lunes, con la celebración de los 114 años de la coronación canónica de la Virgen del Valle. Miles de feligreses se reunieron para la misa central, presidida por el nuncio apostólico, Alberto Ortega.

Durante la eucaristía, Ortega destacó el profundo cariño que los venezolanos tienen por la Virgen del Valle, a quien describió como una «madre tierna y cercana».

El nuncio apostólico hizo hincapié en el llamado a la santidad, invitando a los presentes a vivir su vocación «con alegría y confianza en el Señor».

Además, Ortega celebró la canonización de los primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, calificándolos como un recordatorio de que cada persona está llamada a ser santa.

Más de cuatro mil personas en la primera misa

Las celebraciones litúrgicas comenzaron a la medianoche con una misa que contó con la asistencia de más de 4.000 peregrinos, quienes llenaron el Campo Eucarístico, según informó la Diócesis de Margarita.

Esta primera eucaristía, enmarcada en el Año Jubilar de la Esperanza y bajo el lema «María, Dulce Esperanza», presidida por el presbítero Marlon Díaz.

El sacerdote resaltó la importancia de la Virgen como un faro de esperanza en los tiempos actuales y animó a los asistentes a vivir este año de gracia con devoción y un espíritu renovado.